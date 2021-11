Verdi-Warnstreik : Straßenbauer protestieren auf den Königswiesen in Schleswig für mehr Gehalt

Auf den Schleswiger Königswiesen haben sich am 24. November Straßenbauer zusammengefunden, um für einen Tarifvertrag zu demonstrieren. Die Coronapandemie sei ein Grund, weshalb ihnen weniger Geld gezahlt werden soll.

Schleswig | „Wir wollen mindestens fünf Prozent mehr Gehalt, also rund 150 Euro im Monat“, fordert Straßenbauer Timo Ahrens. Zusammen mit etwa 60 weiteren Straßenbauern hat er am Mittwochmorgen, 24. November, neben dem Luisenbad in Schleswig an einem Warnstreik teilgenommen, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Weiterlesen: Warnstreik...

