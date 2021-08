Firmenjubiläum in Böel : Unternehmer Stephan Kraack und Gunnar Müller spenden für den guten Zweck

Ihr Unternehmen in Böel besteht seit 20 Jahren. Ein Grund zu feiern und zu spenden, finden die Chefs Stephan Kraack und Gunnar Müller.

Böel | Die Böeler Firma „Sanitär Sonne und mehr“ besteht seit 20 Jahren. War das Unternehmen am 1. August 2001 noch mit zwei Mitarbeitern gestartet, so beschäftigen die Inhaber Stephan Kraack und Gunnar Müller heute eine zehnköpfigen Belegschaft. Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Firma war es nun den beiden Chefs in großes Bedürfnis, etwas Gutes zu tu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.