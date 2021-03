Steinfeld : Geplante Baum-Fällungen: Bürgermeister Wolfgang Hinz will kämpfen

Entlang der Kreisbahntrasse sollen Hunderte Bäume gefällt werden. Steinfelds Bürgermeister wehrt sich dagegen.

Steinfeld | Wolfgang Hinz mag Bäume und ganz besonders die in seiner Gemeinde. In den vergangenen Jahren hätten sie viel für das Grün im Dorf getan, sagt der Steinfelder Bürgermeister. „Wir haben einen sehr schönen Baumbestand. Teilweise hat das Allee-Charakter“, so Hinz – und mit dieser Ansicht sei er in der Gemeinde nicht allein. Meine Bürger sind aufgeschreckt ...

