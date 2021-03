Drei E-Bikes gestohlen : Steinberg: Einwohner machen Jagd auf Fahrraddiebe

In der Nacht zum Sonnabend wurden in Steinberg zwei E-Bikes gestohlen. Die Täter flüchteten, obwohl sie verfolgt wurden.

Steinberg | In der Nacht zum Sonnabend kam es in Steinberg zu einer Verfolgungsjagd zwischen Einwohnern und zwei Fahrraddieben. Anwohner der Dorfstraße hatten zunächst gegen 23.15 Uhr am Freitag eine fremde Person auf ihrem Grundstück bemerkt und wenig später entdeckt, dass zwei hochwertige E-Mountainbikes aus dem Geräteschuppen gestohlen worden waren. Eines der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.