Pendeln aus Idstedt : Steigende Spritpreise: Diese Auswirkungen spürt Gabi Müller im Alltag

Die Preise für Benzin und Diesel schießen in unvorstellbare Rekordhöhen – aber was, wenn man auf sein Auto nicht verzichten kann? Eine Pendlerin aus dem Kreis erzählt, wie ihre Familie von den Spritpreisen betroffen ist.

Idstedt | Der Spritpreis ist seit Monaten gestiegen – seit Putins Einmarsch in die Ukraine reißt der Kraftstoff neue Rekordwerte. Deutlich mehr als zwei Euro pro Liter zu zahlen ist „normal“ geworden – für den früher so preiswerten Diesel müssen Autofahrer mittlerweile tiefer in die Tasche greifen als für Benzin. Für manche vielleicht der finale Anreiz auf die ...

