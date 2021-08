Corona in Schleswig : Steigende Inzidenzen: Reiserückkehrer sorgen für mehr Quarantänefälle

Im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. Juli wurden 65 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Fast 80 Prozent der positiv Getesteten zeigten keine oder nur milde Symptome wie bei einer Erkältung.

Schleswig | Am 31. Juli ist die Inzidenz in Schleswig zum ersten Mal seit 19. Mai wieder zweistellig gewesen – mit einem Wert von 11,4. Hinzukommt, dass die Quarantänefälle deutlich angestiegen sind. Inzwischen befinden sich 328 Menschen vorsorglich in Quarantäne. Wie der Kreis mitteilt, ist der Anstieg der Fälle am Wochenende zu 50 Prozent durch Reiserückkehrer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.