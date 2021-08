A7 bei Bollingstedt : Kleinlaster prallt in Mittelleitplanke – Stau in Richtung Süden

Während der Bergungsarbeiten nach einem Unfall auf der A7 staute sich der Verkehr in Richtung Süden.

Bollingstedt | Ein Unfall mit einem Kleintransporter hat am Mittwochvormittag, 25. August, einen rund zwei Kilometer langen Stau auf der A7 verursacht. Der Fahrer des Lieferwagens hatte aus noch unklaren Gründen bei seiner Fahrt in Richtung Süden um kurz vor 9 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Kastenwagen prallte daraufhin auf der linken Fahrspur in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.