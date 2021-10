Kampf gegen Blutkrebs : Stammzellspender gesucht: Erneut Typisierungsaktion am BBZ Schleswig

Am Berufsbildungszentrum in Schleswig findet eine Typisierungsaktion statt. Bei früheren Aktionen wurden bereits 21 Schüler als lebensrettende Stammzellspender identifiziert.

Schleswig | Zum dritten Mal findet eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der Woche vom 1. bis 5. November am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Schleswig statt, teilt die Einrichtung mit. In den vorangegangenen Aktionswochen am BBZ in den Jahren 2014 und 2017 ließen sich insgesamt 1342 Schüler registrieren. Bei den Abstrichen mit ein...

