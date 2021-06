Corona in Schleswig : Stadtwerke sagen Hafenfest 2021 ab – Boots-Lichterkorso soll stattfinden

Ende August wird das Schleswiger Hafenfest nicht stattfinden. Den Lichterkorso des SSC kann man stattdessen vom Norden-Festival auf den Königswiesen aus sehen.

Schleswig | Coronabedingt wird das Schleswiger Hafenfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilte Kerstin Busch von den Schleswiger Stadtwerken – die das Hafenfest an Land für gewöhnlich ausrichten – am Mittwoch mit. Aber: Der Boots-Lichterkorso des Schlei Segel Clubs (SSC) – zu dem das Hafenfest Ende August in der Regel gefeiert wird – soll trotzdem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.