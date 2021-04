Bericht der Stadtwerke Schleswig : Glasfaser boomt weiter: 11.000 Anschlüsse

Die Schleswiger Stadtwerke verbuchen bereits 11.000 Glasfaser-Anschlüsse. Weitere Stadtteile werden erschlossen.

Schleswig | Die Stadtwerke Schleswig haben bereits „weit über 11.000 Verträge“ für einen Glasfaseranschluss abgeschlossen. Das berichtete Stadtwerke-Chef Wolfgang Schoofs im Hauptausschuss, der am Montag erstmals in diesem Jahr in der „Heimat“ tagte. Die Kunden seien nicht nur in Schleswig, sondern auch im Amt Haddeby und im Amt Schlei-Ostsee. Mit den Anschlüssen...

