Gastronomie in Schleswig : Neue Betreiber: „vegkebab“ im Stadtweg hat wieder geöffnet

Ohne großen Wirbel: Am Freitag hat der Imbiss „vegkebab“ im Stadtweg in Schleswig wieder eröffnet – aber mit neuen Betreibern.

Schleswig | Bunte Ballons an der Straßenlaterne im Stadtweg: Am Freitag hat „vegkebab“ wieder geöffnet. Viel hat sich in dem Schnellimbiss nicht geändert – bis auf die Männer, die hinter dem Tresen stehen. Adil Miski und sein Vater Haitham haben den Kebab-Laden vor Kurzem übernommen. Auch sein Bruder Kess Miski hilft mit, in dem kleinen Familienbetrieb. Weiter...

