Stadtweg Schleswig : Candle-Light und gedeckte Tafel: Wer speist denn da so vornehm vorm Baugerüst?

Viele Schleswiger wurden am Montag mit ungewohnten Bildern und Handlungen konfrontiert. Dahinter stand ein Kunstprojekt von Schülerinnen und Schülern der Domschule.

Schleswig | Nanu? Was war denn da im Stadtweg los? Was unser Auge in einer Einkaufsstraße als „normal“ betrachtet: Flanierende Menschen mit Einkaufstüten, telefonierende Menschen in Eile, Menschen mit Kaffeebecher, Menschen auf einer Bank, sogar Menschen auf dem Boden. Aber Menschen an einer gedeckten Tafel? Mit Kerzenschein und Blumen? Da stimmt doch etwas nicht...

