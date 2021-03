Ankunft im Stadthafen : Neues Boot für die Schleswiger Seenotretter eingetroffen

Am Sonntag konnten die Schleswiger Seenotretter ihr neues Boot im Stadthafen in Empfang nehmen.

Schleswig | Am Sonntagnachmittag traf das neue Rettungsboot für die DGzRS-Station in Schleswig ein. Begleitet von Booten der Freiwilligen Feuerwehren und dem Vorgänger, dem Seenotrettungsboot „Walter Merz“ fuhr das neue Rettungsboot „SRB 82“ gegen 14 Uhr den Liegeplatz im Stadthafen an. Das neue Seenotrettungsboot wurde speziell für das Revier Schlei entwickelt, ...

