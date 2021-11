Stadthafen Schleswig : Servicemarina Pionierhafen und neuer Hausboot-Steg werden erst 2023 gebaut

Die Verlegung des Bootskrans zum Pionierhafen auf der Freiheit wird frühestens 2023 stattfinden. Warum auch der Bau eines weiteren Steges für Hausboote noch nicht realisiert wird, erklären die Schleswiger Stadtwerke SH.

Schleswig | Bis 2023 bleibt am Schleswiger Stadthafen alles wie es ist: Die geplante Verlegung des Bootskrans und der Bau einer neuen Servicemarina am ehemaligen Pionierhafen auf der Freiheit wird vorerst nicht stattfinden. Auch ein Baustart für den angekündigten weiteren Steg für Hausboote im westlichen Teil des Stadthafens ist noch nicht in Sicht. Warum es bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.