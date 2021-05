Stadthafen in Schleswig : Wohnmobilstellplatz: Bauarbeiten fast fertig, Öffnung zu Pfingsten unklar

Die Bauarbeiten auf dem Stellplatz am Stadthafen sind in den letzten Zügen. Eine Öffnung zu Pfingsten ist aber ungewiss.

Schleswig | Während die Gastronomen und Vermieter in der Schleiregion sich über die Öffnung der Innenbereiche und ausgebuchte Betten an den Himmelfahrt- und Pfingstwochenenden freuen, bleibt der beliebte Wohnmobilstellplatz am Schleswiger Stadthafen weiter geschlossen. Weiterlsen: Wohnmobilstellplatz am Stadthafen Schleswig: Bauarbeiten dauern länger Wegen ...

