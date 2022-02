Ganzjährig bunte Lichter : Neue Aktionsbeleuchtung für die Ladenstraße – Stadt Schleswig sagt Gelder zu

Das Stadtmarketing hat sich für eine attraktivere Innenstadt ein besonderes Projekt überlegt: Eine ganzjährige Aktionsbeleuchtung soll im Stadtweg für neues Flair sorgen. 120.000 Euro kostet das Projekt.

Schleswig | Lichterketten in der Adventszeit kann jeder. Das Stadtmarketing will mehr, und deshalb hat Stadtmanager Helge Schütze ein Projekt angeschoben, dass ganzjährig ein neues Flair in die Schleswiger Ladenstraße bringen soll. Wie genau es am Ende aussehen wird, bleibt spannend. Zu viel will Helge Schütze nicht im Vorfeld verraten. Außer: „Alle stehen in ...

