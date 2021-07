Hilfe bei dringenden Bedürfnissen : Stadt sucht Partnerbetriebe für „nette Toilette“

Zusätzlich zu öffentlichen Toiletten gibt es in Schleswig weitere Möglichkeiten, einem menschlichen Bedürfnis nachzugehen. Die Stadt sucht noch mehr Partner, die ihre Sanitärräume zur Verfügung stellen.

Schleswig | Wer ein dringendes Bedürfnis verspürt, findet neben den bestehenden öffentlichen Toiletten jetzt vier weitere Anlaufstellen in Schleswig, die sich an dem Projekt „Nette Toilette“ beteiligen und ihre sanitären Anlagen bei Bedarf zur Verfügung stellen. Partnerbetriebe erhalten Entschädigung Die „Nette Toilette“ entwickelt sich zurzeit in der gesam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.