Stadt Schleswig : Klimawald und Fahrradstraße: Nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses steht an

Am Dienstag, 8. März, kommt der Bau- und Umweltausschuss zusammen. Hier erfahren Sie, was bei der Sitzung ansteht und finden weiterführende Links zu Themen der Tagesordnung.

Schleswig | Der Ausschussvorsitzende Fabian Bellinghausen lädt zu einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag, 8. März, in die Heimat ein. Die Sitzung startet um 16.30 Uhr. Im Ausschuss wird unter anderem ein Beschluss über die Anlage eines Klimawaldes gefasst. Außerdem wird ein Sachstandsbericht zur ersten Fahrradstraße in Schleswig vorgestellt. ...

