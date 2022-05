Spritpreissenkung, 9-Euro-Ticket : Wo die Schleswiger sparen und was sie von den Entlastungen halten

Alles wird teurer – und auch viele Schleswiger drehen jeden Euro zweimal um. Wir haben uns umgehört, was sie vom 9-Euro-Ticket und der Spritpreissenkung halten – und ob sie ihr Konsumverhalten angepasst haben.

Schleswig | Egal ob Heizkosten, Lebensmittel, Sprit oder Kleidung – Seit Monaten dominieren steigende Preise den Markt und belasten die Verbraucher. Am Mittwoch sind Entlastungen in Sicht. So sollen Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) beispielsweise mit dem 9-Euro-Ticket entlastet werden und Pendlern wurde ein Rabatt auf Diesel und Benzin versprochen. W...

