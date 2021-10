Kommentar zum Gender-Verbot : Sprachliche Entwicklung sollte man nicht erzwingen – und erst recht nicht verbieten

Mit dem Erlass des Bildungsministeriums zum Gender-Verbot fordert Karin Prien von der Lornsenschule und anderen, einige der Jugendlichen sprachlich auszugrenzen.

Schleswig | Kritiker von gendergerechter Sprache führen gerne an, dass Sprache sich entwickle und man diese nicht erzwingen könne. An der Lornsenschule tut dies auch niemand. Im Gegenteil: Sprache entwickelt sich und diese Entwicklung spiegelt sich auch an der Schule wieder. Hier geht's zum Artikel: „Jetzt erst recht“ – Lornsenschülerinnen nehmen den „Gender-F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.