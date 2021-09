TSV Fahrdorf : Sportplatz am Lundbarg: Laufbahn erfolgreich saniert

Es hat fast ein halbes Jahr gedauert und 300.000 Euro gekostet, jetzt aber steht der frisch sanierte Sportplatz des TSV Fahrdorf wieder für die Sportler bereit.

Fahrdorf | Der Zahn der Zeit nagte am Sportplatz des TSV Fahrdorf, der in den 1970er Jahren am Lundbarg errichtet wurde: Die 400 Meter lange Kunststoff-Laufbahn wurde zur Stolperstrecke. Probleme mit der Entwässerung haben die Weitsprunganlage lahmgelegt. Sportliche Wettkämpfe auf Landesebene konnten hier schon lange nicht mehr stattfinden. Einstimmig brachte di...

