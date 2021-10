Engpass bei Spielzeug : Spielwaren-Händler Stephan Pfeiffer über Liefer-Engpässe vor Weihnachten

Die Spielwaren-Branche hat im Weihnachtsgeschäft mit massiven Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Was bedeutet das für das Schleswiger Geschäft Spielwaren Pfeiffer?

Schleswig | In den Supermärkten, Discountern und Dekoläden heißt es bereits seit einigen Wochen „Oh, du fröhliche Weihnachtszeit“. In diesem Jahr könnte die Bescherung allerdings für viele nicht ganz so harmonisch verlaufen. Grund sind Meldungen über Lieferengpässe in Deutschland. Spielzeug ist nicht lieferbar, Elektrogeräte sind Mangelware und neue Autos stecken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.