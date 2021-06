Boren : Sperrungen der Schleibrücke Lindaunis sollen nächste Woche aufgehoben werden

Die durch Bauarbeiten verursachte Störung des Klappmechanismus hatte zu Sperrungen der Brücke für den Verkehr an Land und zu Wasser geführt.

Boren | Wie die Deutsche Bahn AG am Freitag mitteilte, kann die anhaltende Sperrung der Lindaunisbrücke voraussichtlich ab Dienstag, 22. Juni, wieder aufgehoben werden. Derzeit könnten die notwendigen Reparaturarbeiten an der gesamten Brücke aufgrund der aktuell hohen Temperaturen nur nachts ausgeführt werden. Weiterlesen: Millimeterarbeit an der Stahlb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.