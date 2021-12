Namen und Notizen : Mit der Pferdekutsche in Jagel unterwegs

Mit der Pferdekutsche in Jagel unterwegs+++Spende für das Kinderspielzentrum Schleswig-Friedrichsberg+++Kein Kind ohne Sport: SV Ellingstedt erhält Starter-Paket+++ DRK Bollingstedt-Langstedt feierte 50-jähriges Bestehen

Schleswig | Aktuelle Meldungen aus Schleswig und Umgebung: Mit der Pferdekutsche in Jagel unterwegs Zahlreiche Helfer und einen Engel an der Seite hatte der Nikolaus, denn viele Kinder freuen sich bereits auf seinen Besuch. Mit den Pferden „Raika“ und „Kasimir“ und der Kutsche in Schlepptau ging es in der Dämmerung auf Rundtour in der Gemeinde Jagel. Am 6. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.