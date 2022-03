Namen und Notizen : Spenden, Ehrungen, News: Kreisweite Müllsammelaktion am 12. März

Kurze Nachrichten aus Schleswig und dem Kreis Schleswig-Flensburg: Süderbrarup beteiligt sich an kreisweiter Müllsammelaktion +++ Neues Danewerk-Besucherzentrum geöffnet +++„Schölers leest Platt“ in der Bücherei Süderbrarup+++Sternsingeraktion 2022 erbringt fast 15.000 Euro

Schleswig | Aktuelle Meldungen aus Schleswig und Umgebung: Müllsammelaktion in Süderbrarup Am Samstag findet eine kreisweite Müllsammelaktion statt. In diesem Jahr beteiligt sich auch die Gemeinde Süderbrarup, organisiert vom Museumsverein Süderbrarup e. V. Hierfür wird ein Container am Amtshaus aufgestellt. Treffpunkt ist am Amtshaus in der Königstrasse um...

