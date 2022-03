Zwischen Gammellund und Jübek : Speichenbruch auf der L28 – Heike Nissen muss weiter auf Sanierung warten

Nach Speichenbruch und platten Reifen haben Heike Nissen und Hermann Koch genug vom schadhaften Radweg an der L28 zwischen Gammellund und Jübek.

Jübek/Gammellund | Heike Nissen aus Gammellund ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Was sie für den täglichen Bedarf braucht, holt sie sich im nur fünf Kilometer entfernten Nahversorgungszentrum in Jübek. Dort befinden sich auch die Arztpraxis, die Apotheke, die Bank, der Friseur – also alles, was man so braucht. Grundsätzlich ist das für die fitte Rentnerin eine schöne ...

