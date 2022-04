Felix Lobrecht, Torsten Sträter : Schleswiger Joel Mohr holt Comedy-Stars nach SH – Warum aber so selten nach Schleswig?

Felix Lobrecht, Max Giermann, Torsten Sträter – Veranstalter Joel Mohr holt Comedy-Größen in den Norden und füllt damit Hallen und Säle. Nur in seiner Heimatstadt Schleswig läuft es nicht so, wie er es gern hätte.

Schleswig | Mit Joel Mohr wohnt ein Veranstalter in Schleswig, der die Kontakte hätte, um echte Comedy-Größen und damit angesagte Pop-Kultur in die Stadt an der Schlei zu holen. Doch ausgerechnet in seiner Heimatstadt will man ihm, bzw. seinen Künstlern, im wahrsten Sinne des Wortes nicht so richtig eine Bühne geben. „Das ist super schade, ich würde hier gern ...

