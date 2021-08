Sozialausschuss Schleswig : Entscheidung über kostenlose Menstruations-Artikel vertagt

Hygieneartikel für Frauen sollen von der Stadt Schleswig in öffentlichen WCs kostenlos bereitgestellt werden. Bis auf die CDU sind sich da alle Fraktionen einig. Eine Entscheidung wurde jedoch um fünf Wochen vertagt.

Schleswig | In der Sache sind sich mit Ausnahme der CDU die Fraktionen im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss der Stadt Schleswig einig: Die Stadt sollte Frauen in öffentlichen WCs Menstruations-Artikel kostenlos zur Verfügung stellen. Die SPD-Fraktion hatte bereits in der Ratsversammlung einen entsprechenden Antrag gestellt, der nach lebhafter Diskussion in den ...

