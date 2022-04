Sonnabend in Wohlde : Rocken für die Menschen in der Ukraine

Vier Bands spielen Sonnabend vor „Muhls Gasthof“ in Wohlde bei freiem Eintritt und bitten um Spenden für die Ukraine-Hilfe. „Kompliment“, „Torfmusik“ und Big Harry sind dabei.

Wohlde | Die Bands „Kompliment“, „Torfmusik“ und „Big Harry“ spielen am Sonnabend, 16. April, live im Biergarten von „Muhls Gasthof“ in Wohlde, um damit ein Zeichen für den Frieden zu setzen und Spenden für die Kriegsopfer in der Ukraine zu sammeln. Der gemeinnützige Verein „Kauz e.V.“ und die Wohlder Brauerei „Schmackebräu“ knüpfen damit angesichts des Leids ...

