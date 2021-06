Freizeit in Schleswig : Sommernachtsflohmarkt in der Ladenstraße

Nachdem Veranstalter Ingo Harder auch in diesem Jahr seine großen Veranstaltungen abgesagt hat, plant er jetzt zumindest seinen Sommernachtsflohmarkt – und diesmal sogar mitten in der Stadt.

Schleswig | Statt wie früher in der Schubystraße soll der Schleswiger Sommernachtsflohmarkt diesmal im Herzen der Stadt laufen: am Freitag, 8. August, auf dem Capitolplatz und dem Abschnitt der Ladenstraße Richtung Hertie-Fläche. Ingo Harder hofft, dass es Anmeldungen für 300 laufende Standmeter gibt. Der Schwerpunkt ist am Capitolplatz: Hier werden Buden für Ess...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.