Spendenkonzert in Schleswig : „Rock against War“: Wie Musiker aus der Umgebung die Ukraine unterstützen wollen

Ganz spontan für den guten Zweck: Hans Christiansen organisiert gemeinsam mit Musikern aus der Umgebung ein Konzert in Schleswig, um die Ukrainer mit Spenden zu unterstützen.

Schleswig | Die Situation in der Ukraine geht an keinem spurlos vorbei. Seit Tagen überschlagen sich die Nachrichten über neue Anlaufstellen für Sachspenden, Hilfstransporte und Kundgebungen. Nun soll es auch musikalische Unterstützung geben. Auch interessant: Süderbraruper Bäckerei Ebsen hilft den ukrainischen Menschen auf süße Weise Man weiß ja nicht, was ...

