Innenstadtsanierung Schleswig : So soll künftig die Fußgängerzone aussehen

Berliner Landschaftsarchitekten gewinnen Wettbewerb zur Gestaltung der Plätze und Wege im Rahmen der Innenstadtsanierung.

Schleswig | Ein Brunnen am Gallberg, Wasserspiele auf dem Capitolplatz und die „Schlei-Terrassen“ als neuen Treffpunkt und westliches Eintrittstor in die Schleswiger Ladenstraße: Das Großprojekt Innenstadtsanierung nimmt Gestalt an. Am Dienstag wurde der Gewinner eines europaweit ausgeschriebenen Realisierungswettbewerbs für die Neugestaltung der Straßen, Wege un...

