Langhaus und Hinweise auf Schiffbau : So lebten die Vorgänger der Wikinger: Siedlungsplatz in Taarstedt entdeckt

Bei Voruntersuchungen für ein Wohnbaugebiet sind Archäologen in Taarstedt auf einen 1500 Jahren alten Siedlungsplatz gestoßen. Viele Funde zeugen von dem Leben in Angeln, bevor die Wikinger kamen.

Taarstedt | Das war ein Super-Siedlungsplatz, meinen Archäologen. Denn dort, wo sich Menschen vor mehr als 1500 Jahren in der heutigen Ortsmitte von Taarstedt niedergelassen hatten, fanden sie ein gut geschütztes Plateau mit fruchtbarem Boden vor, nahe an der Loiter Au gelegen, problemlos also auch mit Booten von der Schlei aus zu erreichen. Auf dieser Fläche, wo...

