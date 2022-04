Tierarzt, Futter, Körbchen : Wie das Tierheim Schleswig Haustieren aus der Ukraine hilft

Tierarzt, Impfungen, Futter oder eine Unterkunft – Das Tierheim Schleswig unterstützt Ukrainer bei der Versorgung ihrer mitgebrachten Haustiere.

Schleswig | Viele der vom Krieg in ihrem Land vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainer haben auch ihr Haustier im Gepäck. Der Gedanke, es zurückzulassen in einem Haus, das jeden Moment bombardiert werden kann, ist unerträglich. Das findet auch Yvonne Wiegers-von Wegner. Weiterlesen: 38 Mäuse in der Kälte ausgesetzt – jetzt kümmert sich das Tierheim Schleswig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.