Seniorenheim in der Pandemie : So hat Corona den Alltag im „Feierabendhaus“ in Schleswig verändert

Das Seniorenheim „Feierabendhaus“ war das erste in Schleswig, in dem das Coronavirus ausgebrochen ist. Ralf Christiansen, Pflegedirektor der Stiftung Diakoniewerk Kropp, spricht über die aktuelle Situation im „Feierabendhaus“.

Schleswig | Das „Feierabendhaus“ war das erste Seniorenheim in Schleswig, in dem im vergangenen Jahr das Coronavirus ausgebrochen ist. Im Interview mit SN-Redaktionsmitglied Michelle Ritterbusch blickt Ralf Christiansen, Pflegedirektor der Stiftung Diakoniewerk Kropp, die das Heim betreibt, auf die Zeit zurück. Der 56-Jährige berichtet außerdem, wie es in dem Hau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.