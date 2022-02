Made in Schleswig : So entstehen die beliebten Segel-Taschen in den Schleswiger Werkstätten

Alexander Nor ist bei den Schleswiger Werkstätten beschäftigt und nimmt uns mit in die Textilwerkstatt, wo er aus Segeln Taschen für die Giftbude, den Schleishop oder direkte Kunden-Bestellungen näht.

Schleswig | Es ist ruhig in der hellen Werkstatt. Hinten unterhalten sich zwei Leute, vorne tackert eine Nähmaschine leise vor sich hin, und im Radio singen die Backstreet Boys „As long as you love me“ – es ist Valentinstag. Und Montag. Deshalb wird auch heute in der Textilwerkstatt der Schleswiger Werkstätten gearbeitet. Hier werden unter anderem die beliebten T...

