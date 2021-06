Tourismus an der Schlei : So bewerten Google-Nutzer unsere Urlaubsregion

Wer einen Urlaub plant, checkt das Ziel vorher bei Google – und schreibt hinterher einen Kommentar. Und wie schneidet unsere Region bei diesen Urlaubern ab? Wir haben mal nachgeschaut und Interessantes entdeckt.

Schleswig | Die Schlei-Ostsee-Region ist so schön – da kommen die Urlauber immer wieder. Und wissen, was sie erwartet, so dass sie sich nicht groß informieren müssen vor der Anreise. Aber die Neulinge, die gerade jetzt in Zeiten der Pandemie und der allgemeinen Verunsicherung lieber nach Angeln statt nach England und lieber an die Schlei statt ans Schwarze Meer f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.