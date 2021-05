Silberstedt : Ende der Bauarbeiten auf der B201: Der Verkehr kann wieder fließen

Spätestens ab Anfang Juni soll der Verkehr auf der B201 in der Ortsdurchfahrt von Silberstedt wieder uneingeschränkt fließen können.

Silberstedt | Endlich ist es soweit: Zum letzten Mai-Wochenende werden in der Silberstedter Ortsdurchfahrt sämtliche Baustellenbaken verschwinden. Die Sperrungen und die Einbahnstraßenregelung werden aufgehoben, sodass der Verkehr auf der B201 spätestens ab Anfang Juni wieder in beide Richtungen fließen kann. Weiterlesen: B 201: Arbeiten in Silberstedt auf der Z...

