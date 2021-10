2G-Modell : Shoppen nur für Geimpfte und Genesene? Das halten Schleswigs Einzelhändler davon

Hessen und Niedersachsen setzen bei den Corona-Regeln auf 2G – sogar aus Supermärkten dürfen Ungeimpfte ausgeschlossen werden. Würden Schleswiger Einzelhändler die neue Regelung einführen, wenn sie könnten?

Schleswig | Ohne Maske und Angst vor Corona Shoppen, sich Verabreden, zum Friseur oder ins Hotel ziehen. Dieses Bild gehört für viele durch die endlos scheinende Coronapandemie längst zur Vergangenheit. Durch das 2G-Modell sollen zumindest Geimpfte und Genesene – in einigen Bundesländern – dieses Gefühl zurückbekommen. In Niedersachsen und Hessen dürfen sogar Sup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.