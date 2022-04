Nach Hamsterkäufen : Gibt es noch genug Toilettenpapier in Schleswig zu kaufen?

Nachdem in Flensburg wieder die ersten Supermarktregale mit Toilettenpapier leer stehen und teilweise schon Abgabemengen begrenzt werden, stellt sich die Frage, ob in Schleswig ebenfalls gehamstert wird.

Schleswig | In den Supermärkten wird wieder gehamstert: Seitdem Putin in die Ukraine einmarschiert ist, wird bei bestimmten Lebensmittel etwas öfter zugegriffen – zum Beispiel bei Mehl oder Sonnenblumenöl, beides seit mehreren Wochen immer mal wieder vergriffen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde besonders das Toilettenpapier knapp, jetzt stehen in Flensburg die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.