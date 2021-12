„Unleash Future Boats“ : Selbstfahrende „Lkw auf dem Wasser“? Schleswiger Startup stellt „Cargo One“ vor

Das Schleswiger High-Tech-Unternehmen „Unleash Future Boats“ entwickelt selbstfahrende, emissionsfreie Boote für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. In Kiel haben die Tüftler ihre Fracht-Variante vorgestellt.

Schleswig/Kiel | Bei dem Zukunfts-Kongress „Future Energy Science Match“ in Kiel hat das Schleswiger High-Tech-Unternehmen „Unleash Future Boats“ seine Entwicklungsarbeit an autonom und emissionsfrei fahrenden Booten für verschiedene Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Das Ehepaar Lars und Stefanie Engelhard und ihr Tüftler-Team aus der Alten Spritfabrik in Schleswig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.