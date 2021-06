Bugenhagenschule Schleswig : Schulleiterin Maike Rickertsen: Ein Abschied mit Herz

Nach zwölf Jahren wurde die beliebte Schulleiterin in den Ruhestand verabschiedet. Dabei durfte sie sich wie eine Königin fühlen.

Schleswig | Lernen, sagt Maike Rickertsen, sei natürlich wichtig. Aber: „Man muss zwischendurch auch immer etwas Schönes machen“, fügt sie an. Denn ohne Lachen ginge es ja nunmal nicht. Abschied nach zwölf Jahren Wahrscheinlich ist es genau diese Mischung aus Pflicht und Vergnügen, die die Leiterin der Bugenhagenschule in ihrer zwölfjährigen Amtszeit so bel...

