In Fahrdorf falsch abgebogen : Schulbus fährt sich in Wohngebiet fest: 120 Schüler müssen aussteigen

Weil ein riesiger Gelenkbus in einem Fahrdorfer Wohngebiet strandete, mussten 120 Schüler wieder aussteigen. Zu den Gründen für das Missgeschick ermittelt die Polizei.

Fahrdorf | Für viele Schüler aus Fahrdorf und Umgebung endete die Fahrt zur Schule am Donnerstag schon nach wenigen hundert Metern. Der mächtige MAN-Gelenkbus der Autokraft war noch in Fahrdorf auf Abwege geraten und auf der Strecke zum nächsten Haltepunkt in ein Wohngebiet mit sehr schmalen Straßen gefahren. In der Straße Rehwiese war die Fahrt dann plötzlich z...

