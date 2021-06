Corona-Lockerungen : Schüler des BBZ Schleswig dürfen wieder in den Präsenzunterricht

Während die allgemeinbildenden Schulen bereits seit einigen Wochen zurück im Präsenzunterricht sind, galten für die berufsbildenden Schulen weiter andere Regeln.

Schleswig | Ab Donnerstag, den 3. Juni, können auch die Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungszentrums (BBZ) Schleswig wieder alle in den Präsenzunterricht zurückkehren. Bislang galt für Klassen, die keine Prüfungen hatten, weiter der Wechselunterricht. Die entsprechende Verordnung des Landes wurde am Sonntag an die Schulen übermittelt. „Da wir die genaue...

