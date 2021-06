Grundschule Schuby : Mit TikTok und viel Begeisterung in die Ferien

TikTok mit „Betty“ und „Chrissi“: 130 Grundschüler aus Schuby konnten sich sich kurz vor den großen Sommerferien noch einmal richtig austoben.

Schuby | Mit den niedrigen Inzidenzwerten beginnen auch an den Schulen Lockerungen. Genau rechtzeitig, um an der Grundschule Schuby mit viel Spaß in die Ferien zu starten. Mit den bekannten TikTokerinnen „Betty“ und „Chrissi“ von „danceyourday“ durften rund 130 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren den Schultag mit einem Tanzprojekt der besonder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.