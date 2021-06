Riesen-Konzert in Schleswig : Schon zahlreiche Anmeldungen für „Rock4SH“

Das Interesse an dem geplanten Riesen-Konzert auf der Gottorfer Schlossinsel ist groß. Es werden aber noch weitere Musiker und Sänger gesucht.

Schleswig | „Es läuft“, sagt Arne Eggert trocken. Was er damit meint? Immer mehr Menschen melden sich für das Riesen-Konzert „Rock4SH“ an, das am 18. September auf der Gottorfer Schlossinsel stattfinden soll. Fast 70 Musiker stehen für das Event, das es in dieser Form in Schleswig-Holstein noch nicht gegeben hat, bereits auf der Liste. „Und es werden täglich mehr...

