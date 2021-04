Schnelltests im Kreis : Corona-Testzentrum Jarplund: Kreis stellt Betrieb ein

Gutes Netz an Testmöglichkeiten: Der Kreis testet nur noch bis einschließlich 30. April in Handewitt (Jarplund).

Handewitt | Der Betrieb des Corona-Testzentrums des Kreises in Handewitt (Ortsteil Jarplund) wird zum 1. Mai eingestellt. Das Angebot an Testmöglichkeiten im Flensburger Umland mache den weiteren Betrieb nicht mehr erforderlich, teilte Julia Frie, Sprecherin des Kreises am Montag mit. Weiterlesen: An diesen Orten in Flensburg gibt es kostenlose Corona-Schne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.