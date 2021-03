Schleswig-Flensburg : Corona-Schnelltests im Kreis: Testzentrum Harrislee zieht um nach Tarp

Das Schnelltestzentrum in Schleswig bleibt, hat aber neue Öffnungszeiten. Das in Harrislee zieht um.

Schleswig | Seit Montag, 1. März, gelten am Schnelltestzentrum in Schleswig neue Öffnungszeiten. Statt von 6 bis 10 Uhr wird auf dem Parkplatz gegenüber der Schwimmhalle nun von 14 bis 19 Uhr getestet. Weiterlesen: Geänderte Zeiten am Schnelltestzentrum Schleswi...

