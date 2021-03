Kostenloser Schnelltest : Corona-Testzentren im Kreis: Das sind die Standorte ab 22. März

Die zwei mobilen Teststationen ziehen am Montag, 22. März, von Kappeln und Böklund nach Kropp und Handewitt.

Schleswig | Der Kreis betreibt drei Testzentren, an denen kostenlose Schnelltests durchgeführt werden. Ein stationäres Zentrum wurde in den ehemaligen Räumen der Zulassungsstelle des Kreises in Schleswig eingerichtet. Zwei Testzentren sind mobil und stehen noch bis Freitag, 19. März, in Kappeln und Böklund. Ab Montag, 22. März, sind diese im Sport- und Freizei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.