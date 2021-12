Zustellung unzuverlässig und langsam : Schnecken-Post: Trauerbrief braucht sechs Tage von Schleswig nach Fahrdorf

Die Erfahrungen, die Günter Strauß aus Schleswig in der jüngsten Vergangenheit mit der Post gemacht hat, sind schlecht. Er fragt sich, wo die gute alte und verlässliche Post geblieben ist.

Schleswig/Fahrdorf | Was ist bloß aus der guten alten Post geworden, fragt sich seit einiger Zeit Günter Strauß aus Schleswig. Seine jüngsten Erfahrungen mit dem Unternehmen sind niederschmetternd. Besonders getroffen hat ihn der Umstand, dass die Post nicht in der Lage war, den Trauerbrief nach dem Tod seiner Frau schnell und zuverlässig zuzustellen. Ich habe am Sonnab...

